انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يسترد صدارة "البريميرليغ" من مان سيتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - استرد نادي ليفربول سريعاً قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز الثمين على حساب مضيفه كارديف سيتي بثنائية دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

انتظر "الريدز" حتى الدقيقة الـ57 لافتتاح النتيجة عبر لاعب خط وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم، قبل أن يؤمن المخضرم جيمس ميلنر النقاط كاملة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ81.

ورفع رفاق النجم المصري محمد صلاح رصيدهم إلى 88 نقطة في قمة ترتيب "البريميرليغ"، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود اليونايتد، في "ديربي مانشستر"، والمقررة إقامتها مساء الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد".

في الجهة المقابلة، اقترب كارديف سيتي خطوة إضافية من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إثر توقف رصيده هند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، حيث بات قريباً من مرافقة هيديرسفيلد تاون وفولهام إلى "تشامبيونشيب".

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، سقط آرسنال على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل ثلاثة.

تقدم الضيوف عبر البلجيكي كريستيان بنتيكي بالدقيقة الـ17، لكن آرسنال عدل الكفة مطلع الشوط الثاني عبر صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل (47).

ورد كريستال بالاس بهدفين متتاليين عن طريق الإنجليزي ويلفريد زاها والأسكتلندي جيمس ماكارثر، في الدقيقتين الـ61 و69.

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وقلص الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الفارق لـ"المدفعجية"، في الدقيقة الـ77، لكنه لم يكن كافياً لمنع سقوط فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

بهذه النتيجة بقي آرسنال بالمركز الرابع برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على جاره اللدود تشيلسي، في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الثاني هشر.

وفي وقت سابق من اليوم، ضاعف نادي إيفرتون جراح ضيفه مانشستر يونايتد وتغلّب عليه برباعية نظيفة، الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "غوديسون بارك".

افتتح الجناح البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي سجل التهديف بحركة أكروباتية رائعة بحلول الدقيقة الـ13، وأضاف زميله الآيسلندي غيلفي سيغوردسون الهدف الثاني لـ"التوفيز" في الدقيقة الـ28.

وعزز الظهير الفرنسي لوكاس دين والجناح الإنجليزي ثيو والكوت تقدم "أصحاب الأرض والجمهور" بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقة الـ56 و64.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إيفرتون إلى 49 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب "البريميرليغ".

بهذه النتيجة تضاءلت حظوظ "الشياطين الحُمر" في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي ودعها هذا الموسم من دور الثمانية إثر الخسارة أمام برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.