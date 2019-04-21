انت الان تتابع تفاصيل خبر بفضل ثلاثية بنزيما.. "الملكي" يُروّض أسود "الباسك" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - استعاد فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد نغمة الفوز؛ بتغلّبه على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد على ريال سوسييداد وإيبار، وجد الفريق الملكي نفسه مطالباً بضرورة الانتصار لمواصلة ملاحقة جاره اللدود على وصافة ترتيب الليغا، فضلاً عن استعادة توزانه بعد التعادل بالجولة الماضية في ملعب ليغانيس (1-1).

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وبعد شوط أول سلبي، فرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نفسه نجماً بلا منازع في النصف الثاني من المواجهة؛ بتسجيله الأهداف الثلاثة في الدقائق الـ47 والـ76 والـ90.

بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول الليغا، الذي يتصدره الغريم التقليدي برشلونة بـ77 نقطة، في حين تجمّد رصيد "الباسكيين" عند 46 نقطة في المركز السابع.

يُذكر أن العملاق الكتالوني بات على بُعد فوزين فقط للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه.