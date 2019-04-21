انت الان تتابع تفاصيل خبر موقف مُحرج لـ"صلاح" على الهواء مباشرة.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - شهدت مباراة ناديي ليفربول ومضيفه كارديف سيتي، التي جرت الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط مشجعي "الساحرة المستديرة".

وفي التفاصيل، حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بعدما تعرض للمسك داخل منطقة العمليات، حين كانت تشير المباراة إلى تقدم الليفر بهدف نظيف.

ونهض "الملك المصري" ممسكاً بالكرة لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن زميله المخضرم جيمس ميلنر أخذ الكرة منه في بادئ الأمر، وهو ما رفضه "أبو مكة" (نسبة لابنته الصغيرة)، قبل أن يخضع لزميله، في حين كانت الحسرة وخيبة الأمل باديتين بوضوح على وجه صلاح.

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وكان نجم الكرة المصرية يُمني النفس بتسجيل ركلة الجزاء بنجاح للانفراد بصدارة قائمة هدّافي "البريميرليغ"، وفض الشراكة القائمة حالياً مع الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (19 هدفاً لكل لاعب).

ويتطلع صلاح إلى الاحتفاظ بجائزة هدّاف الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تُوّج بها في النسخة الماضية، برصيد 32 هدفاً، وذلك لرد اعتباره بعد استبعاده من قائمة رابطة اللاعبين المحترفين النهائية لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول حقق فوزاً صعباً على كارديف سيتي بهدفين دون رد، ليستعيد سريعاً صدارة البطولة الإنجليزية بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.