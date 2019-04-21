انت الان تتابع مدرب كارديف عن ركلة جزاء ليفربول: محمد صلاح غطاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

محمد صلاح

أكد نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب استاد كارديف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي، غير صحيحة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق ركلة جزاء ضد أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للريدز، جاء ذلك في تصريحات، عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "اللقطة الأخيرة التي أطلق الحكم صافرته بشأنها كانت غطسة سخيفة وناعمة من صلاح".

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وواصل مدرب كارديف، حديثه قائلًا: "موريسون تعرض للدفع من جانب روبرتسون عندما كان يلعب رأسية خطيرة، ثم بعد ذلك احتسب علينا ركلة جزاء سخيفة.. على الحكام اتخاذ وضعيات مناسبة لرؤية أفضل داخل الملعب، لقد حرم موريسون من التعامل مع الكرة". وأضاف: "لعبنا بشكل مميز للغاية أمام فريق لا يمتلك أي نقطة ضعف، يمتلكون