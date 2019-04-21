انت الان تتابع تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م ليفربول Advertisements خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره كارديف سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد كارديف سيتي ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز، وبهذا الفوز عاد الريدز لصدارة جدول ترتيب المسابقة البريميرليج برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه مانشستر سيتي ويتبقى للسيتزنز مباراة مؤجلة، صاحب الـ86 نقطة في وصافة الترتيب، بينما يحتل توتنهام 67 نقطة. وجاء ترتيب بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» بعد الجولة 35 كالتالى: 1- ليفربول برصيد 88 نقطة 2- مانشستر سيتى برصيد 86 نقطة 3- توتنهام برصيد 67 نقطة 4- أرسنال برصيد 66 نقطة 5- تشيلسى برصيد 66 نقطة 6- مانشستر يونايتد 64 نقطة 7- إيفرتون برصيد 49 نقطة 8- وجاء ترتيب بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» بعد الجولة 35 كالتالى: 1- ليفربول برصيد 88 نقطة

2- مانشستر سيتى برصيد 86 نقطة

3- توتنهام برصيد 67 نقطة

4- أرسنال برصيد 66 نقطة

5- تشيلسى برصيد 66 نقطة

6- مانشستر يونايتد 64 نقطة

7- إيفرتون برصيد 49 نقطة

8- واتفورد برصيد 49 نقطة

9- ليستر سيتي برصيد 48 نقطة

10- وولفرهامبتون برصيد 48 نقطة

11- وست هام يونايتد برصيد 43 نقطة

12- كريستال بالاس برصيد 42 نقطة

13- نيوكاسيل برصيد 41 نقطة

14- بورنموث برصيد 41 نقطة

15-بيرنلي برصيد 39 نقطة

16- ساوثهامبتون برصيد 36 نقطة

17- برايتون برصيد 34 نقطة

18- كارديف ستى برصيد 31 نقطة

19- فولهام برصيد 23 نقطة

20-هيديرسفيلد تاون برصيد 14 نقطة

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