سيدات يد الأهلي يتوجن بلقب دوري السوبر

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تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
يد الأهلي
توج فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بلقب دوري السوبر، بعد الفوز على فريق الشمس، بنتيجة 28- 24، في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. شهد تتويج سيدات اليد، رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. جاءت المباراة قوية وحماسية، بين الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 12- 11 للأهلي قبل أن تتفوق لاعبات الأهلي، ويتمكن من توسيع الفارق، في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة.
ويعد التتويج بدوري السوبر هو أفضل ختام لموسم مميز لسيدات الأهلي، بعد التتويج بالدوري، والكأس، وبطولة منطقة القاهرة. من جانبه أعرب ياسر صلاح، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة دوري السوبر، وتوجّه المدير الفني للفريق بالشكر إلى اللاعبات على المستوى المتميز الذي ظهرن
من جانبه أعرب ياسر صلاح، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة دوري السوبر، وتوجّه المدير الفني للفريق بالشكر إلى اللاعبات على المستوى المتميز الذي ظهرن عليه على مدار الموسم، والذي تكلّل بتحقيق الرباعية للموسم الثالث على التوالي «الدوري– كأس مصر– دوري السوبر-بطولة منطقة القاهرة».
وأكّد ياسر صلاح، أن الفريق واجه منافسة شرسة هذا الموسم في ظل ضغط المباريات والغيابات التي ضربت عناصر الفريق بداعي الإصابة على مدار الموسم؛ لكن بالعزيمة والإصرار تحققت الرباعية هذا الموسم.
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