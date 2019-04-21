شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يُتوّج بدوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي تُوج بلقب دوري السوبر، بعد الفوز على فريق الشمس، بنتيجة ٢٨-٢٤، في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

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شهد تتويج سيدات اليد، الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

جاءت المباراة قوية وحماسية، بين الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 12-11 للأهلي قبل أن تتفوق لاعبات الأهلي وتتمكن من توسيع الفارق، في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة.

ويعد التتويج بدوري السوبر هو أفضل ختام لموسم مميز لسيدات الأهلي، بعد التتويج بالدوري، والكأس، وبطولة منطقة القاهرة.