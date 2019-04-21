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جدة - عمرو شويل مصطفى يونس يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية أدلى مصطفى يونس نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، بصوته فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثانى داخل لجنته بمصر الجديدة، مشيدا بالتنظيم فى عملية الإستفتاء. مصطفى يونس يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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