جدة - عمرو شويل جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالك

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جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالك

جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالك

جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالك

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عمر السعيد مهاجم الفريق تعليمات خاصة وبعض الجمل الفنية من أجل تنفيذها فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لقيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز.ويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ارضية ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.ومن المنتظر أن يقود عمر السعيد هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى ظل معاناة المغربى خالد بوطيب من الإصابة بمفصل الركبة، واستمرار خضعوه لبرنامج تأهيلى خاص، فى الوقت الذى تألق عمر السعيد مع الأبيض وساهم فى تحقيق فريقه الفوز على الإسماعيلى فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى.عقب الجلسة أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية بالكرة تم خلال هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تؤدي كل واحدة منهم التدريبات على حدة، أعقبها فقرة فنية وتقسيمة في جزء من الملعب.وأنتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس السبت، وتأديته فقره تدريبية خاصة في الجيم، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس.كما أدي خالد بوطيب مهاجم الفريق، تدريبات تأهيليه وعلاجيه، تم تخصيصها من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق محليا وأفريقيا، حيث حرص محمد أسامه طبيب الزمالك علي الاطمئنان علي حاله اللاعب ومتابعتها أثناء التدريبات التي يؤديها. وكان خالد بوطيب تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي ، وحصل علي راحة من التدريبات بالأمس.ويؤدي حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق تدريبات علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي في ضوء البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.