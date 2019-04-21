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جدة - عمرو شويل جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالك
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جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالكمنح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عمر السعيد مهاجم الفريق تعليمات خاصة وبعض الجمل الفنية من أجل تنفيذها فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لقيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز.
جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالكويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ارضية ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
جروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالكومن المنتظر أن يقود عمر السعيد هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى ظل معاناة المغربى خالد بوطيب من الإصابة بمفصل الركبة، واستمرار خضعوه لبرنامج تأهيلى خاص، فى الوقت الذى تألق عمر السعيد مع الأبيض وساهم فى تحقيق فريقه الفوز على الإسماعيلى فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى.
كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروسعقب الجلسة أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية بالكرة تم خلال هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تؤدي كل واحدة منهم التدريبات على حدة، أعقبها فقرة فنية وتقسيمة في جزء من الملعب.
كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروسوأنتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس السبت، وتأديته فقره تدريبية خاصة في الجيم، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس.
كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروسكما أدي خالد بوطيب مهاجم الفريق، تدريبات تأهيليه وعلاجيه، تم تخصيصها من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق محليا وأفريقيا، حيث حرص محمد أسامه طبيب الزمالك علي الاطمئنان علي حاله اللاعب ومتابعتها أثناء التدريبات التي يؤديها. وكان خالد بوطيب تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي ، وحصل علي راحة من التدريبات بالأمس.
كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروسويؤدي حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق تدريبات علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي في ضوء البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.
كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس
ويتواجد الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق الوحدة السعودية، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في تدريبات الفريق الأبيض، لتدعيم زملائه قبل خوض مباراة بيراميدز.
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