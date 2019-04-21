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جدة - عمرو شويل جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
أدلي جمال عبد الحميد قائد المنتخب في مونديال ٩٠ ونجم الزمالك السابق بصوته فى التعديلات الدستورية وذلك في مدرسة السعيدية للتعليم الأساسي بمدينة نصر.
جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستوريةويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
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