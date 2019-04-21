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جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية...

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جدة - عمرو شويل جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
 

أدلي جمال عبد الحميد قائد المنتخب في مونديال ٩٠ ونجم الزمالك السابق بصوته فى التعديلات الدستورية وذلك في مدرسة السعيدية للتعليم الأساسي بمدينة نصر.

جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية

جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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جمال عبد الحميد يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية
 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

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