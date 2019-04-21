شكرا لقرائتكم خبر عن عودة : لم يتم أيقافى ..وتمت معاملتى مثل الصقر وعبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت أن كل ما أثير حوله خلال الساعات القليلة الماضية لا يمت للحقيقة بصلة ، مؤكدا أن قرار لجنة المسابقات عقب لقاء مصر المقاصة جاء بتغريمه 5 آلاف جنيه فقط بسبب تخطيه للمنطقة الفنية فقط وليس للإعتراض .

كان محمد الطويلة رئيس النجوم قد تقدم باحتجاج رسمي على نتيجة مباراة فريقه أمام بتروجت، بعدما تواجد محمد عودة المدير الفني للفريق البترولى داخل الملعب مع بداية الشوط الثاني، أثناء تقدم نادي النجوم بهدف وحتى نهاية المباراة برغم تعرضه للطرد المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.

وأضاف عودة أن هذه تعد المرة الأولى له وكان من المفترض أن يتم التعامل معه مثلما فعلت لجنة المسابقات مع أحمد حسن المشرف العام على بيراميدز وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عندما تم طردهم ولم يعاقبوا بشئ ، ثم تم معاقبة عبد الحفيظ فى المرة الثانية بتغريمه 10 آلاف جنيه .

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واختتم المدير الفنى لبتروجت أن حكم مباراة فريقه أمام المقاصة طالبه بالخروج بعد تخطيه للمنطقة الفني ، وهو ما استجاب له عودة مؤكدا له امتثاله للقرار .