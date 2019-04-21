شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح عمر السعيد روشتة قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عمر السعيد مهاجم الفريق تعليمات خاصة وبعض الجمل الفنية من أجل تنفيذها فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لقيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز.
ويواجه الزمالك فريق بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
ومن المنتظر أن يقود عمر السعيد هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى ظل معاناة المغربى خالد بوطيب من الإصابة بمفصل الركبة، واستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلى خاص، فى الوقت الذى تألق عمر السعيد مع الأبيض وساهم فى تحقيق فريقه الفوز على الإسماعيلى فى المباراة الماضية.
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