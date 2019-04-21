شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لتدريبات الزمالك أستعدادًا لمواجهة بيراميدز.. و"تأهيل" بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمواجهة بيراميدز التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك جنش في التدريبات الجماعية للزمالك، اليوم الأحد، بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس السبت، وتأديته فقره تدريبية خاصة في الجيم، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس.

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كما أدي خالد بوطيب مهاجم الفريق، تدريبات تأهيليه وعلاجيه، تم تخصيصها من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق محليا وأفريقيا، حيث حرص محمد أسامه طبيب الزمالك علي الاطمئنان علي حاله اللاعب ومتابعتها أثناء التدريبات التي يؤديها. وكان خالد بوطيب تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي ، وحصل علي راحة من التدريبات بالأمس.

ويؤدي حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق تدريبات علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي في ضوء البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.

ويتواجد الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق الوحدة السعودية، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في تدريبات الفريق الأبيض، لتدعيم زملائه قبل خوض مباراة بيراميدز.