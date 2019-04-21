شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة بـ5 ملايين جنيه.. سوبر كورة يكشف مناورة الأهلى لخطف مدافع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمحاولات النادى الأهلى نحو التعاقد مع مدافع فريق الإسماعيلى، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يكشف "سوبر كورة" آخر ورقة يناور بها مسئولو القلعة الحمراء للفوز بخدمات اللاعب، الذى أبدى رغبته رسميا بالرحيل إلى الأحمر. Advertisements

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