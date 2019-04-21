شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم وعضو الصيد والمتناوى يدلون بأصواتهم فى أستفتاء التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم على الإدلاء بصوته في الإستفتاء على تعديل دستور 2019 اليوم الأحد في إحدى المدارس بمدينة الشيخ زايد.

وأكد محمد الطويلة على جميع المصريين المشاركة في هذا الإستفتاء فإنها واجب وطني على الجميع.



محمد الطويلة

وأدلى محمد العقدة عضو مجلس ادارة نادي الصيد بصوته فى بالمدرسة البريطانية بالرحاب، واكد العقدة انه مؤيد التعديلات الدستورية خاصة ان الدولة أصبحت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة مؤسسات تدار من خلال استراتيجيات وخطط هدفها خدمة كافة شرائح المجتمع وتضع صوب أعينها مصر المستقبل.



محمد العقدة عضو مجلس إدارة نادى الصيد

وأدلي مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بصوته فى التعديلات الدستورية من مدينه البدرشين مدرسة الشهيد محمد المتناوي.

Advertisements



مجدى المتناوى

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. تاجات : التعديلات الدستورية - دستور 2019 - دستور مصر - شارك - التعديلات الدستورية المقترحة - التعديلات الدستورية 2019 - استفتاء الدستور 2019 - الدستور الجديد - الدستور المصري