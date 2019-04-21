بالفيديو.. الهزيمة الأثقل.. يونايتد يسقط برباعية نظيفة أمام إيفرتون

إنجلترا- (د ب أ):

تلقت آمال فريق مانشستر يونايتد في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضربة موجعة، بخسارته الكبيرة أمام مضيفه إيفرتون (4-0) اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف إيفرتون ريتشارليسون دي أندرادي وجيلفي سيجوردسون ولوكاس ديني وثيو والكوت في الدقائق 13 و28 و56 و64 على الترتيب.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، وتشيلسي، صاحب المركز الخامس.

وبإمكان آرسنال وتشيلسي...