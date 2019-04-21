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ليفربول يخطف صدارة البريميرليج من السيتي

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تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

استعاد فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب ، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره كارديف سيتي، بثنائية نظيفة، سجلهما، فينالدوم وميلنر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد كارديف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، ليرفع الريدز رصيده إلى 88 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء القادم على ملعب أولد ترافورد، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين.

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي ليفربول، لكن دون أي خطورة على مرمى كارديف، وفي الدقيقة 31 ارسل أرنولد عرضية من الجهة اليمني، استقبلها ساديو ماني بلمسة، لكنها اعتلت العارضة إلى ركلة مرمى، وبعد دقيقتين انفرد صلاح بحارس الضيوف، وسدد كرة تصدى لها الأخير. وفي الدقيقة 43، أطلق عمر

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بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي ليفربول، لكن دون أي خطورة على مرمى كارديف، وفي الدقيقة 31 ارسل أرنولد عرضية من الجهة اليمني، استقبلها ساديو ماني بلمسة، لكنها اعتلت العارضة إلى ركلة مرمى، وبعد دقيقتين انفرد صلاح بحارس الضيوف، وسدد كرة تصدى لها الأخير.

وفي الدقيقة 43، أطلق عمر نياسي، تسديدة صاروخية، تألق أليسون بيكر حارس ليفربول، وأبعدها إلى ركنية، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط سلبيًا.

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة، وفي الدقيقة 57 سجل فينالدوم هدف التقدم لفريق ليفربول، بعد ركنية، قابلها فينالدوم، بتسديدة صاروخية في الشباك.

بعد الهدف سيطر لاعبي ليفربول على الكرة، وفي الدقيقة 80، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد إعاقة محمد صلاح، نفذها ميلنر بنجاح، مضيفًا ثاني أهداف الريدز، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

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