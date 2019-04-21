انت الان تتابع كلوب يعلق على «ركلة جزاء» محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على أهمية فوز فريقه على مضيفه كارديف سيتي، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة لأكثر من سبب، على رأسها الندية الكبيرة التي أظهرها المنافس طوال الـ90 دقيقة. وأوضح كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الأجواء كانت ساخنة في اللقاء، وكارديف كان خصمًا عنيدًا خاصة في الكرات العالية، مضيفًا أن فريقه خلق عدة فرص للتهديف في الشوط الأول، لكن لم يحسن استغلالها، وأنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين عن أهمية الكرات الثابتة التي جاء منها هدف فينالدوم الأول في الشوط الثاني.
وعن لقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري، محمد صلاح، أشاد مدرب الريدز بسرعة رد الفعل التي تمتع بها صلاح وانطلاقته بالكرة التي أجبرت مدافع كارديف على عرقلته، مشيرًا إلى أن ميلنر سدد الكرة بطريقة رائعة وتمكن من تعزيز فوز الفريق. يذكر أن كاميرات المباراة رصدت طلبمحمد صلاح تسديد ركلة الجزاء، لكن
وعن لقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري، محمد صلاح، أشاد مدرب الريدز بسرعة رد الفعل التي تمتع بها صلاح وانطلاقته بالكرة التي أجبرت مدافع كارديف على عرقلته، مشيرًا إلى أن ميلنر سدد الكرة بطريقة رائعة وتمكن من تعزيز فوز الفريق.
يذكر أن كاميرات المباراة رصدت طلبمحمد صلاح تسديد ركلة الجزاء، لكن ميلنر أصر على تسديد الكرة، فيما بدت علامات الحزن على الفرعون المصري.
واستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره كارديف سيتي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد كارديف»، ضمن مواجهات الجولة الـ35 من منافسات البريميرليج، ليرفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء القادم على ملعب أولد ترافورد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ31.
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