متعب ضحية جديدة لجماهير الأهلي على السوشيال ميديا

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باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا في حياة جماهير الكرة ووسيلة للتعبير عن رأيهم بمختلف الأحداث ولكن في الفترة الماضية أصبحت هذه المواقع مركز ضغط على مسؤولي الأندية

يبدو أن شعار المرحلة المقبلة بين جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هو "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" حيث تعرض عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق لهجوم شديد على السوشيال ميديا لمجرد أنه تجرأ وكشف بعض التفاصيل الخاصة بمفاوضات تجديد الأهلى مع عبدالله السعيد، حيث أكد أن اللاعب تعرض للظلم في الأهلي واضطر للتوقيع لنادي الزمالك بسبب المقابل المالي المتواضع الذي عرضه عليه مسؤولو القلعة الحمراء مقارنة بما عرضه عليه مسؤولو القلعة البيضاء وأيضا الطريقة غير اللائقة التي تعاملوا بها معه.

وتسبب حديث عماد متعب عبر قناة ON sport عن تعامل مسؤولى الأهلى مع ملف التجديد لعبدالله السعيد وقتها في غضب شديد لدى جماهير القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما قال إنه لديه تفاصيل كاملة حول الأزمة، وأن السعيد لديه الحق فى التعاقد مع ناد آخر. وقال متعب، إن السعيد كان واضحًا في المفاوضات

وتسبب حديث عماد متعب عبر قناة ON sport عن تعامل مسؤولى الأهلى مع ملف التجديد لعبدالله السعيد وقتها في غضب شديد لدى جماهير القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما قال إنه لديه تفاصيل كاملة حول الأزمة، وأن السعيد لديه الحق فى التعاقد مع ناد آخر. وقال متعب، إن السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع مسؤولي الأهلي، وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة، وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض على اللاعب. وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي طالبوا عبدالله بالرحيل في حالة امتلاكه هذا العرض الضخم، وهو ما فعله اللاعب، معلقًا: «شيء طبيعي إن عبدالله يمشي في الآخر، الفرق بين العرضين كبير جدًا، ولما رجعلك تاني إنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟». وتساءل المهاجم الدولي: لماذا يرفض النادي منح اللاعب المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم يذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد؟ متمًا: «هذه الطريقة لابد أن تتغير، خاصة أن النادي رفع سقف الرواتب بعد التعاقد مع لاعبين جدد، فلا يوجد شيء اسمه سقف رواتب في كرة القدم». وكتبت صفحة نادى الوطنية المنتمية لجماهير الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "انصر أخاك ظالما أو مظلوما". Advertisements وتابعت: "الوقت دا يا كابتن متعب حتي الوقوف على الحياد يعتبر خيانة للأهلي، أنت شايف إن الأهلي أدار ملف عبدالله التعيس بطريقة خاطئة رغم أنه مضى للزمالك وأنكر دا في كذا جلسة مفاوضات وكان عاوز يطلعنا أضحوكة ، دي وجهة نظرك بس ملهاش لازمة تصرح بيها دلوقتى، يا متعب كل كباتن الأهلي معاه مفيش حياد ولا موضوعية اليومين دول اللي مش معانا يبقى علينا". وأضافت: "اليومين دول مش وقت تسريب تفاصيل مكالمة مع فتحي ولا وقت أصلا تطلع تصدر أزمات للأهلي، أتمناها خطأ عفوي بدافع الغيرة على الكيان، يا عماد يا متعب". بينما كتبت صفحة كلنا محمود الخطيب: " عماد متعب بما إنه كان قريب من أزمة التعيس وشايف إن الإدارة جانبها الصواب في التعامل مع الملف ياريت يكمل جميله ويقول لنا ماذا حدث على مدار 5 سنين ابتعد الأهلي خلالهم عن منصات التتويج الأفريقية في حضور اللي مالوش بديل وترمومتر أداء الكرة في كوكب الأرض، وإزاي مراكز القوى في الفريق كانت متحكمة بشكل لا تخطئه عين وياريت متعب نفسه يقول لنا ليه رفض يسدد ركلة جزاء في مباراة الأهلي والمغرب التطواني بدوري الأبطال". وتابعت: "عاوز تجامل صاحبك اعزمه على العشاء أو على يخت للصيد مش على حساب الأهلي وجماهيره". وجاءت ردود الأفعال كالتالى: كتب أحد المتابعين: "كل واحد بيدور على مصلحته ومتعب فى الإعلام ومن مصلحته إنه يتكلم فى أى حاجة وخلاص وملوش دعوة بمصلحة الأهلى

بينما كتب آخر: "أنت معروف إنك اهلاوى مهما قلت أو فعلت وعليها المفروض منك الوقوف مع الأهلى فى هذه الظروف الصعبة الرجولة مواقف". وهاجمه أحد المتابعين، حيث كتب: "حاسب نفسك يامتعب ويا ريت لو مش مع الأهلي يبقي خليك ساكت أفضل طول عمرها الإدارة صح وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ياريت أنت خرجت من النادي الأهلي والكل يحترمك ياريت تفضل على كده وبلاش زلات اللسان والتعيس خليك بعيد عنه ولا تدافع عنه رجاء من واحد أهلاوي بيحبك وشتمت البدري كثير بسببك".إقرأ أيضًا.. أحمد الطيب يكشف عن أكبر خطايا الخطيب مع الأهلي

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