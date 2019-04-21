انت الان تتابع أحمد الطيب يكشف عن أكبر خطايا الخطيب مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

الخطيب

علق أحمد الطيب، المعلق بقنوات «بي إن سبورتس» على الإساءة التي يتعرض لها عدد من الشخصيات بالوسط الكروي من خلال برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي، وكتب الطيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أكبر خطايا بيبو موافقته على استمرار ما يحدث في قناة الأهلي وتحديداً برنامج (ملك وكتابة) من إساءة لمن يعرف هو شخصيّا أنهم يحترمونه ويقدرونه ويحترمون الأهلي وجماهيره، رغم أن القناة بها برامج واستوديوهات تحليل جيدة، لكن (ملك وكتابة) إساءة لمنظومة الأهلي عموماً».

ويرى الطيب أنه حان وقت أن يرحل محمود الخطيب، عن رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد سلسلة الهزائم التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة، والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والهزيمة الأخيرة على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد، وفقدان العديد من البطولات الأخرى بالنادي. وكتب الطيب عبر صفحته أيضًا:

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