انت الان تتابع أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس في «البريميرليج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

ارسنال

تلقى فريق آرسنال هزيمة قاسية من نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل أهداف كريستال بالاس كل من كرستيان بنتيكي و ويلفرد زاها وجيمس ماكرثر، بينما أحرز هدفي آرسنال، مسعود أوزيل وأوباميانج، بهذه النتيجة يتجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 42 في المركز الثاني عشر.

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المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية خاصة من جانب لاعبي كريستال بالاس الذين تمكنوا من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 16 عن طريق كرستيان بينتكي ورغم محاولات أصحاب الأرض إدراك التعادل إلا أنهم لم ينجحوا خلال الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف دون رد. مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 من