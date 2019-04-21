انت الان تتابع بنزيما يتخطى رونالدو ويدخل تاريخ ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

رقم مميز وصل إليه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بإحرازه 3 أهداف «هاتريك» لفريقه، مساء اليوم الأحد، في شباك أتلتيك بيلباو، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني. وأصبح بنزيما هو أول لاعب في تاريخ النادي الملكي يسجل 8 أهداف متتالية للفريق، متفوقًا على بوشكاش الذي سجل 7 أهداف في موسم 1961-1962، وكارلوس سانتيانا (6 أهداف - موسم 1978-1979)، وكريستيانو رونالدو (6 أهداف - 2016-2017).

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وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصائيات إلى أن بنزيما سجل هدفين في شباك بيلباو برأسه في الدقيقتين 47 و76، ليصبح أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى تسجيلًا للأهداف بالرأس بـ11 هدفًا هذا الموسم. كما رفع مهاجم الميرنجي رصيده إلى 30 هدفًا في 50 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، من بينهم 3 ركلات جزاء،