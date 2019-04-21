انت الان تتابع الدوري الإسباني: ثلاثية بنزيمة تعيد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

أحرز كريم بنزيمة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعود ريال مدريد إلى طريق الانتصارات بفوز 3-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع اللاعب الفرنسي رصيده إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحقق هذا الإنجاز لأول مرة منذ موسم 2015-2016. ويتأخر ريال بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر وأربع خلف أتليتيكو مدريد.

وترك المدرب زين الدين زيدان لاعبه جاريث بيل على مقاعد البدلاء مرة أخرى وأشرك لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الهجوم بجانب بنزيمة.

لكن ثلاثي الهجوم لم يقدم الكثير في الشوط الأول ولم يصنع سوى عدد قليل من الفرص وعبرت الجماهير باستاد سانتياجو برنابيو عن غضبها.

وسرعان ما تغنت الجماهير ببنزيمة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما افتتح التسجيل.

وخطف جيسوس فاييخو الكرة بشكل رائع من إيناكي وليامز وانطلق ريال مدريد في هجمة مرتدة قبل أن يمرر أسينسيو إلى بنزيمة.

وأبلع مارسيلو شبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية "كلنا نعلم مدى كفاءة بنزيمة وما الذي يقدمه للفريق سواء أن هز الشباك أم لا.

"إنه واحد من قائدي الفريق. أنا سعيد بأهدافه لكني أعلم أن كريم سيكون أكثر سعادة بفوزنا. كنا بحاجة حقا إلى الانتصار أكثر من مجرد تسجيل الأهداف".

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وضاعف من تقدم صاحب الأرض قبل 15 دقيقة من النهاية بعدما حول ركلة ركنية من لوكا مودريتش بضربة رأس في الشباك بعد تقدير خاطئ من إياجو هيريرين حارس بيلباو.

وكاد البديل براهيم دياز أن يضيف الهدف الثالث قبل أن يضع بيل كرة من وضع انفراد فوق العارضة.

وعوض اللاعب الويلزي الأمر بعد ذلك بلحظات عندما استفاد من خطأ آخر من هيريرين الذي انطلق خارج منطقة الجزاء في محاولة لقطع الكرة.

لكن ضربة رأس حارس بيلباو الضعيفة سقطت عند قدم بيل الذي مررها إلى بنزيمة ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.

وأضاف مارسيلو "الأمور تكون صعبة دائما في نهاية الموسم عندما لا تنافس على أي شيء. علينا دائما أن نكون أقوياء في هذه المباريات.

"الشوط الأول كان صعبا لكننا أظهر الشخصية وكنا أفضل بعد الاستراحة".

ويملك بيلباو 46 نقطة واستمر في المركز السابع متأخرا بثلاث نقاط عن بلنسية، الذي يلعب ضد ريال بيتيس في وقت لاحق من اليوم الأحد، صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.