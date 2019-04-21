البوندسليغا: بعد فوز لايبزيغ الشرطة تقبض على مشجعين لغلادباخ

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يافطات مسيئة خلال مباراة لايبزيغ وغلادباخ، والشرطة تلقي القبض على مشجعين

ألقت شرطة مونشنغلادباخ القبض على مشجعين لفريق المدينة دخلوا الملعب في مباراة لايبزغ حاملين يافطات مسيئة لمدرب الضيوف. ونجح لايبزيغ في الفوز، كما اكتسح هوفنهايم مضيفه شالكه في آخر مباريات السبت بالجولة 30 من البوندسليغا.

قطع فريق لايبزيغ شوطا كبيرا نحو التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه مساء السبت (20 أبريل/ نيسان 2019) على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 في مباراة بالجولة 30 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

تقدم مارسل هالستنبرغ لفريق لايبزيغ في الدقيقة 17، عبر ركلة جزاء، وبعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عاد هالستنبرغ وعزز تقدم الضيوف بهدف ثان. وسجل أصحاب الأرض هدفا في الدقيقة 61 لتنتهي المباراة بفوز لايبزيغ، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري قبل أربع جولات من النهاية. أما غلادباخ فبقي في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

وألقت الشرطة ورجال النظام في مونشنغلادباخ القبض على مشجعين لفريق المدينة، رفعوا يافطات مسيئة لمدرب لايبزيغ رالف رانغنيك، حسبما أكد المتحدث باسم فريق مونشنغلادباخ بعد المباراة. وقال ماركوس أريتس إنه لا يعرف كيف دخلت تلك اليافطات إلى مدرجات ملعب فريقه.

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وتضمنت اليافطات عبارات مسيئة لمدرب لايبزيغ، في إشارة إلى تعرضه عام 2011 لمتلازمة "الاحتراق النفسي"، عندما كان مدربا لشالكه، أجبرته على الاستقالة، قبل أن يعود من جديد ويحقق الانتصارات مع لايبزيغ كمدير للكرة ومدرب. وقال رانغنيك "لم أبذل مجهودا لأقرأ كل اليافطات، لكني أتساءل كيف دخلت مثل هذه اليافطات الاستاد".

هوفنهايم يكتسح شالكه

وفي آخر مباريات السبت من الجولة 30 بالبوندسليغا فاز أيضا الضيوف على أصحاب الأرض. فقد تمكن هوفنهايم من اكتساح شالكة بنتيجة 5/2، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة يحافظ بها على المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي لكرة القدم أوروبا ليغ. بينما يبقى شالكه متخوفا من الانزلاق في دائرة الخطر، التي يهبط من فيها من البوندسليغا. وعلى كل يحتل شالكه المركز 15 برصيد 27 نقطة متقدما على شتوتغارت صاحب المركز 16 بست نقاط.

وتستكمل المرحلة 30 من البوندسليغا الأحد بلقاء هرتا برلين مع هانوفر، ودورتموند مع فولفسبورغ، على أن تختتم الإثنين بلقاء أينتراخت فرانكفورت الرابع (52 نقطة) مع مضيفه فولفسبورغ التاسع.