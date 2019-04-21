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الان تتابع مهاجم النصر ينافس ميسي ومبابي على لقب هداف العالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
ينافس المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووصل حمدالله إلى هدفه الـ29 للموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما هز شباك ماكسيم كوفال، حارس الفتح بثنائية يوم الخميس قبل نهاية البطولة بجولتين.
وفي قائمة هدافي الموسم الحالي في جميع الدوريات، بحسب موقع “ترانسفيرماركت” فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر القائمة برصيد 33 هدفاً يليه الجزائري بغداد بونجاح بفارق هدف والمغربي عبدالرزاق حمدالله بـ29 هدفاً، ويأتي من بعده مبابي بـ27 والصربي دوشان تاديتش، مهاجم أياكس، بـ22.
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