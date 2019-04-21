دوري أبطال آسيا.. الاتحاد السعودي يسعى للفوز الثالث أمام لوكوموتيف الأوزبكي غدا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

يحل فريق الاتحاد السعودي، ضيفا على لوكوموتيف الأوزبكي، غدا، في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في المسابقة، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط جاءت من انتصارين وخسارة واحدة.

وكان الاتحاد قد فاز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 في جدة، ويدخل المباراة وهو في حال فنية ومعنوية على خلفية النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة في الدوري السعودي، فيما يحتل لوكوموتيف المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي اللقاء الثاني بنفس المجموعة يلعب الوحدة الإماراتي مع الريان القطري بعد تغلبه عليه في الدوحة 2-1 في الجولة الثالثة ، ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة ، بينما يحتل الريان المركز الأخير برصيد 3 نقاط.