الان تتابع دوري أبطال آسيا.. الاتحاد السعودي يسعى للفوز الثالث أمام لوكوموتيف الأوزبكي غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
يحل فريق الاتحاد السعودي، ضيفا على لوكوموتيف الأوزبكي، غدا، في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في المسابقة، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط جاءت من انتصارين وخسارة واحدة.
وكان الاتحاد قد فاز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 في جدة، ويدخل المباراة وهو في حال فنية ومعنوية على خلفية النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة في الدوري السعودي، فيما يحتل لوكوموتيف المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وفي اللقاء الثاني بنفس المجموعة يلعب الوحدة الإماراتي مع الريان القطري بعد تغلبه عليه في الدوحة 2-1 في الجولة الثالثة ، ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة ، بينما يحتل الريان المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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