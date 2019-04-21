شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسقط على ملعبه أمام كريستال بالاس بثلاثية في الدورى الانجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد أرسنال ثلاث نقاط غالية في الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد خسارته في ديربي لندني أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين للدورى الإنجليزى الممتاز.

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افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق كريستيان بنتيكي في الدقيقة 17، لكن أرسنال عاد في بداية الشوط الثاني بهدف رائع عن طريق مسعود أوزيل في الدقيقة 47.

بعد ذلك، تمكن الضيوف من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق ويلفريد زاها وجيمس ماكارثر في الدقيقتين 61 و69، ونجح بيير ايمريك أوباميانج من تضييق الفارق في الدقيقة 77 لكن أرسنال لم يتمكن من إدراك التعادل.

وبذلك يرفع كريستال بالاس رصيده إلى 42 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 66 في المركز الرابع.