شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة أيام راحة للاعبي السماوي ‬ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن) ⁦‪@almateb1‬⁩ ‬ ‫منح الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الباطن اللاعبين إجازة لمدة خمسة أيام وذلك بعد مواجهة القادسية الماضية والتي كسبها الفريق بهدفين دون مقابل والتي من خلالها منحت الفريق الأمل في المنافسة على البقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، وستنطلق التدريبات يوم الخيمس القادم استعداداً للقاء أحد في الجولة 29 من الدوري والتي ستقام في 6 رمضان.



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