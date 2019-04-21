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جدة - عمرو شويل سر زيارة الخطيب لمسقط رأسه فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أدلى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بصوته الإنتخابى في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمسقط رأسه بقرية قرقيرة التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك فى حضور كل قيادات الوحدة المحلية ببرهمتوش التابعة لها قرية قرقيرة.
سر زيارة الخطيب لمسقط رأسه
سر زيارة الخطيب لمسقط رأسهوقام الخطيب بزيارة عدد من افراد اسرة بالقرية مسترجعا ذكريات طفولته بمسقط رأسه بالدقهلية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
سر زيارة الخطيب لمسقط رأسه
سر زيارة الخطيب لمسقط رأسه
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
سر زيارة الخطيب لمسقط رأسه
سر زيارة الخطيب لمسقط رأسهوكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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