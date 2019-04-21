جدة - عمرو شويل جنش يشارك فى تدريب الزمالك الرئيسى استعدادا لمواجهة بيراميدز

انتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمواجهة بيراميدز التى ستجمعهما بعد غد، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

جنش يشارك فى تدريب الزمالك

وشارك جنش فى التدريبات الجماعية للزمالك، اليوم الأحد، بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس السبت، وتأديته فقره تدريبية خاصة في الجيم، بناء علي تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس.

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جنش يشارك فى تدريب الزمالك

كما أدي خالد بوطيب مهاجم الفريق، تدريبات تأهيلية وعلاجية، تم تخصيصها من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق محليا وأفريقيا، حيث اطمأن محمد أسامة طبيب الزمالك على الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعتها أثناء التدريبات التي يؤديها، وكان خالد بوطيب تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي، وحصل علي راحة من التدريبات بالأمس.

جنش يشارك فى تدريب الزمالك

ويؤدي حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق تدريبات علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.

جنش يشارك فى تدريب الزمالك