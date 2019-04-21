شكرا لقرائتكم أحمد أحمد: أشكر مصر والسيسي على إنقاذ "كان 2019" ولا مساس بمقر كاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكطرة القدم "كاف"، شكره الكبير للدولة المصرية على إنقاذها أول بطولة لكأس الأمم الإفريقية، تتم فى فترة ولايته، قائلا: "مصر كعادنتها الحضن الكبير، والملاذ الآمن لجميع منتخبات القارة السمراء".

وأكد أحمد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسخر كل إمكانات الدولة لإنجاح البطولة، غير أن رئيس كاف اطمأن بنفسه على جاهزية جميع الاستادات لاستقبال منتخبات القارة السمراء، قائلا: "عندما طلبت المغرب التنظيم انسحب 4 من الرعاة، فتراجعت المغرب، خوفا من المسئولية، ولكن مصر كعادتها المسئولة، فتحت ذراعيها للقارة السمراء".

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وأضاف رئيس كاف: "لا مساس بمقر الاتحاد الإفريقى بمصر، وهانى أبوريدة هو الأقرب إلى قلبى، وبيننا عمر طويل من العمل المشترك".