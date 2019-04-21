شكرا لقرائتكم صور.. محمد فاروق يشارك في التعديلات الدستورية ويؤكد: واجب وطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد فاروق ، الحكم الدولي السابق ، ومدير رعاية شباب جامعة بني سويف، في استفتاء التعديلات الدستورية اليوم الأحد بمقر لجنة نادي الشبان المسلمين ببني سويف.

و أكد فاروق، حرص جامعة بني سويف على مشاركة الطلاب بــ"العُرس الدستوري"، و تسهيل نقل طلاب الجامعة - وخاصة المغتربين - إلى اللجان الخاصة بهم.

و أضاف "فاروق" : من واجب كل المواطنين و ليس الطلاب فقط المشاركة في التعديلات الدستورية و رسم مستقبل مصر بإيدينا"

و تابع فاروق : لم يتم إجبار أي طالب على التصويت بإجابة معينة ، و لكن المهم هو المشاركة الفعالة و عدم المقاطعة.

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