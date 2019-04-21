شكرا لقرائتكم صور.. محمد فاروق يشارك في التعديلات الدستورية ويؤكد: واجب وطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك محمد فاروق ، الحكم الدولي السابق ، ومدير رعاية شباب جامعة بني سويف، في استفتاء التعديلات الدستورية اليوم الأحد بمقر لجنة نادي الشبان المسلمين ببني سويف.
و أكد فاروق، حرص جامعة بني سويف على مشاركة الطلاب بــ"العُرس الدستوري"، و تسهيل نقل طلاب الجامعة - وخاصة المغتربين - إلى اللجان الخاصة بهم.
و أضاف "فاروق" : من واجب كل المواطنين و ليس الطلاب فقط المشاركة في التعديلات الدستورية و رسم مستقبل مصر بإيدينا"
و تابع فاروق : لم يتم إجبار أي طالب على التصويت بإجابة معينة ، و لكن المهم هو المشاركة الفعالة و عدم المقاطعة.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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