جدة - عمرو شويل كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة تحفيزية للاعبى فريقه، تحدث معهم خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة، خاصة مواجهة بيراميدز التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل.



كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

ويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ارضية ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.



كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

عقب الجلسة أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية بالكرة تم خلال هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تؤدي كل واحدة منهم التدريبات على حدة، أعقبها فقرة فنية وتقسيمة في جزء من الملعب.

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كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

وأنتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس السبت، وتأديته فقره تدريبية خاصة في الجيم، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس.



كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كما أدي خالد بوطيب مهاجم الفريق، تدريبات تأهيليه وعلاجيه، تم تخصيصها من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق محليا وأفريقيا، حيث حرص محمد أسامه طبيب الزمالك علي الاطمئنان علي حاله اللاعب ومتابعتها أثناء التدريبات التي يؤديها. وكان خالد بوطيب تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي ، وحصل علي راحة من التدريبات بالأمس.



كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

ويؤدي حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق تدريبات علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي في ضوء البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.



كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس

كواليس تدريب الزمالك اليوم الأحد وجلسة جروس