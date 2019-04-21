شكرا لقرائتكم أيمن أيونس: كلوب رفض التدخل فى سباق الهدافين بين مانى وصلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على رفض ميلنر السماح للمصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بتسديد ركلة الجزاء بعدما حصل عليها الفرعون فى الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وكتب يونس عبر صفحته على تويتر :" فوز مهم ل ليفربول علي كارديف بهدفين ..الهدف الثاني من ضربه جزاء صناعه صلاح ..كلوب رفض التدخل في سباق الهداف بين صلاح و ماني و جعل ميلنر يحرزها ..عموما مبروك ل صلاح Advertisements

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