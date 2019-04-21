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جدة - عمرو شويل الإسماعيلى ضد وادى دجلة .. عودة ثنائى الدراويش للتدريبات عاد مساء اليوم الاحد ثنائى الإسماعيلى، عماد حمدى وإبراهيم حسن للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما. ويستعد الفريق لملاقاة وادى دجلة يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت ، فى إطار الأسبوع الــ30 بالدورى المحلى. الإسماعيلى ضد وادى دجلة وحرمت الإصابة الثنائى المميز من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة ، حيث أصبحا جاهزية للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق حسب رؤية المدير الفنى. وحرمت الإصابة الثنائى المميز من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة ، حيث أصبحا جاهزية للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق حسب رؤية المدير الفنى. دأ الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى فى دراسة فريق وادى دجلة، من خلال التسجيلات للوقوف على نقاط القوة والضعف لديه. Advertisements الإسماعيلى ضد وادى دجلة ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الدجلاوى يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى. ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الدجلاوى يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى. وحذر جهاز الدراويش لاعبيه من تكرار سيناريو لقاء الدور الأول الذى شهد تعرض الفريق للخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الــ13 بالمسابقة. الإسماعيلى ضد وادى دجلة وتقرر أن يظهر الإسماعيلى بقميصه البديل باللون الأبيض فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى. وتقرر أن يظهر الإسماعيلى بقميصه البديل باللون الأبيض فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى. عاد مساء اليوم الاحد ثنائى الإسماعيلى، عماد حمدى وإبراهيم حسن للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما.

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