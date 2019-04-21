شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل مساومة الأهلى للإسماعيلى لضم محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الدخول فى مفاوضات رسمية مع نادى الإسماعيلي للحصول على خدمات محمود متولى مدافع الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 5 ملايين جنيه.

ويرغب إدارة الأهلي على ضرورة ضم متولي الصيف المقبل، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل وذلك لحاجة الفريق الأحمر لجهوده بعد الثغرات الدفاعية التى ظهرت على مدار المباريات الماضية.

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وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى استغلت رغبة اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات سريعة مع إدارة الإسماعيلي للحصول على خدماته بمقابل مادي يقدر بـ 5 ملايين جنيه، بدلا من رفض العرض ورحيل اللاعب مجانا بعد انتهاء عقده مثلما يحدث حاليا مع كريم بامبو.

ويعانى الإسماعيلي حاليا بسبب كريم بامبو الذى رفض تجديد عقده مع الدراويش، واقترب من الانتقال للأهلي فى صفقة انتقال حر.