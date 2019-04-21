شكرا لقرائتكم سيدات الأهلى يتوجن بلقب السوبر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب السوبر بعد الفوز على الشمس فى ختام المسابقة بنتيجة 28 /24 على صالة الفريق الأحمر . Advertisements بينما جاء فى المركز الثانى الشمس ، يليه سبورتنج فى المركز الثالث ثم سموحة رابعا و الطيران خامسا واخيرا المعادى فى المركز السادس . يذكر أن فريق الأهلى حصل هذا الموسم على ألقاب الدورى و كأس مصر فضلا عن بطولة منطقة القاهرة ، حيث إستطاعن السيطرة على الألقاب الثلاث قبل حصد السوبر .

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