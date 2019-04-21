أدلى الدكتور جمال محمد على المدير الفنى الأسبق لمنتخب الناشئين وعميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم في مدرسة خديجة يوسف بأسيوط.

جمال محمد على يشارك بصوته فى التعديلات الدستورية

واكد جمال محمد على أنه قال نعم للتعديلات الدستورية حفاظا على استقرار البلاد واستكمال لمسيرة التنمية التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى ، مطالبا جميع طوائف الشعب من النزول وعدم الإرتكان على الآخرين، خاصة أن البلاد تحتاج لتضافر الجهود لزيادة التنمية.

جمال محمد على يشارك بصوته فى التعديلات الدستورية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.