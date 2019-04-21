المدير الفنى لبتروجت يكشف سبب الغرامة المالية من لجنة المسابقات...

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جدة - عمرو شويل محمد عودة يكشف سبب الغرامة المالية من لجنة المسابقات
أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت أن كل ما أثير حوله خلال الساعات القليلة الماضية لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدا أن قرار لجنة المسابقات عقب لقاء مصر المقاصة جاء بتغريمه 5 آلاف جنيه فقط بسبب تخطيه للمنطقة الفنية فقط وليس للاعتراض.
محمد عودة المدير الفنى لبتروجت يكشف سر الغرامة
كان محمد الطويلة رئيس النجوم قد تقدم باحتجاج رسمي على نتيجة مباراة فريقه أمام بتروجت، بعدما تواجد محمد عودة المدير الفني للفريق البترولى داخل الملعب مع بداية الشوط الثاني، أثناء تقدم نادي النجوم بهدف وحتى نهاية المباراة برغم تعرضه للطرد المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.
محمد عودة يكشف سبب الغرامة المالية من لجنة المسابقات
وأضاف عودة أن هذه تعد المرة الأولى له وكان من المفترض أن يتم التعامل معه مثلما فعلت لجنة المسابقات مع أحمد حسن المشرف العام على بيراميدز وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عندما تم طردهم ولم يعاقبوا بشئ ، ثم تم معاقبة عبد الحفيظ فى المرة الثانية بتغريمه 10 آلاف جنيه .
محمد عودة يكشف سبب الغرامة المالية من لجنة المسابقاتواختتم المدير الفنى لبتروجت أن حكم مباراة فريقه أمام المقاصة طالبه بالخروج بعد تخطيه للمنطقة الفنية ، وهو ما استجاب له عودة مؤكدا له امتثاله للقرار.
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