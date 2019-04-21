شكرا لقرائتكم تيسير الجاسم: مباراة بيرسبوليس مفصلية إذا أردنا التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد تيسير الجاسم، لاعب أهلي جدة، أن مباراة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني يوم الاثنين تعد مفصلية في حال أرادوا التأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية.

وقال الجاسم في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: نلعب المباراة الثانية توالياً أمام نفس المنافس الذي توفق علينا في اللقاء الأول، لكن لا يزال لدينا الأمل الكبير في تحقيق الانتصار وتخطي دور المجموعات وحجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة خاصة في ظل التقارب النقطي بين الفرق، ونؤمن بحظوظنا كاملة في التأهل.

وأضاف الجاسم وقال: المباراة مفصلية بالنسبة للفريق إذا ما أراد المضي قدماً في البطولة، ونحن نسعى دائما للتأقلم مع أي مدرب موجود على رأس الإدارة الفنية للفريق، وهذا هو واجب اللاعبين ودورهم المناط بهم، كما أن يوسف عنبر ليس غريبا على الفريق إذ كان متواجدا مع الفريق خلال الشهور الثلاثة الماضية.