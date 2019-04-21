شكرا لقرائتكم دورتموند يواصل مطاردة بايرن بنقاط فرايبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل بوروسيا دورتموند مطاردة غريمه بايرن ميونخ في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي بالمسابقة، إثر فوزه الثمين والمستحق 4 - صفر على مضيفه فرايبورغ يوم الأحد في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وافتتح جادون سانشو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 12، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب إحرازه هدفين في لقاء الفريق الماضي بالمسابقة أمام ماينز.

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وأضاف ماركو ريوس الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 56، قبل أن يحرز ماريو غوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 79، فيما تكفل البديل باكو ألكاسير بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الفريق البافاري المتصدر، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد فرايبورغ، الذي تلقى خسارته الثانية عشرة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر، مواصلا نتائجه الهزيلة في المسابقة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي.