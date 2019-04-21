شكرا لقرائتكم برناردو سيلفا مستمتع بضغوط المنافسة مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أنه يستمتع بضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت يستعد فيه فريق المدرب بيب غوارديولا لمباراة قمة أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء.

والمواجهة المقررة في أولد ترافورد تمثل أكبر عقبة متبقية لسيتي الذي يرغب في أن يصبح أول فريق في عشر سنوات يدافع بنجاح عن لقبه في الدوري الممتاز.

وقال سيلفا لموقع سيتي على الإنترنت: مباراة القمة تحمل طابعا مختلفا دائما وتكون مفعمة أكثر بالمشاعر. تعشق الجماهير هذه المباريات ونشعر بذلك ونتطلع لخوضها. اللاعبون يستمتعون أكثر بهذه المواجهات. كل المباريات مهمة لكننا نعشق دائما خوض المواجهات الكبرى أمام أفضل الفرق.

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وتعافى سيتي من الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام توتنهام هوتسبير بالفوز على المنافس ذاته بصعوبة 1-صفر في الدوري الممتاز السبت.

وقبل خوض ليفربول صاحب المركز الثاني مباراة أمام كارديف حقق سيتي الانتصار العاشر له على التوالي في الدوري ليتفوق بنقطة واحدة في الصدارة على ليفربول قبل أربع مباريات من النهاية ويبقى مصيره في يده.

وأضاف سيلفا: إنها مباراة كبيرة أخرى نحتاج إلى الفوز بها لأن ليفربول سيفوز على الأرجح بكل مبارياته المتبقية في الدوري. نعتمد فقط على أنفسنا بينما يعتمد المنافس على النتائج التي سنحققها ونرغب في إكمال المشوار بهذه الطريقة حتى النهاية.