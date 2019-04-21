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رئيس النجوم يتمسك بقرار رحيل مؤمن سليمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، بقرار رحيل مؤمن سليمان عن منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، وكان أخرها الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 ، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

منذ أن تولى مؤمن سليمان المهمة خلفًا لأحمد سامى قاد فريق النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، وأخيرا الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف.

كما قرر محمد الطويلة تجميد مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات من جديد، خاصة بعدما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.

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