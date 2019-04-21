شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تتأهل لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش إلي دور الثمانية ببطولة الجونة الدولية بعد الفوز علي البلجيكية تين جيليس بثلاثة أشواط دون رد في المباراه التى جمعتهم مساء اليوم في دور السته عشر من البطولة .

وفازت الوليلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-2. Advertisements

وتقدر القيمة المالية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.