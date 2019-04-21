شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية عماد حمدي وابراهيم حسن لموقعة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مران الإسماعيلى مساء اليوم الاحد، عودة ثنائى فريق الكرة الأول عماد حمدى وإبراهيم حسن للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما.

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ويستعد الفريق لملاقاة وادى دجلة يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت، فى إطار الأسبوع الــ30 بالدورى المحلى.

وحرمت الإصابة الثنائى المميز من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحا جاهزية للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق حسب رؤية المدير الفنى.