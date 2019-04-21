شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يظهر فى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق الوحدة السعودية، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في تدريبات الفريق الأبيض، لتدعيم زملائه قبل خوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، واللاعبين على الترحيب بكاسونجو، والإطمئنان على أحواله وعن الفترة التى يقضيها داخل جدران نادى الوحدة السعودى.