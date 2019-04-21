صور .. سيدات الأهلى يتوجن بلقب سوبر اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب السوبر بعد الفوز على الشمس فى ختام المسابقة بنتيجة 28 /24 على صالة الفريق الأحمر . بينما جاء فى المركز الثانى الشمس ، يليه سبورتنج فى المركز الثالث ثم سموحة رابعا و الطيران خامسا وأخيرا المعادى فى المركز السادس . Advertisements يذكر أن فريق سيدات الأهلى حصل هذا الموسم على ألقاب الدورى وكأس مصر فضلا عن بطولة منطقة القاهرة، حيث استطاعن السيطرة على الألقاب الثلاث قبل حصد السوبر .

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