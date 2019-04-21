شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة تحفيزية" من جروس للاعبى الزمالك ..وتدريبات قوية بالكرة قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة تحفيزية للاعبى فريقه، تحدث معهم خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة، خاصة مواجهة بيراميدز التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

عقب الجلسة أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية بالكرة تم خلال هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تؤدي كل واحدة منهم التدريبات على حدة، أعقبها فقرة فنية وتقسيمة في جزء من الملعب.

وأنتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس السبت، وتأديته فقره تدريبية خاصة في الجيم، بناءا علي تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس.

كما أدي خالد بوطيب مهاجم الفريق، تدريبات تأهيليه وعلاجيه، تم تخصيصها من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق محليا وأفريقيا، حيث حرص محمد أسامه طبيب الزمالك علي الاطمئنان علي حاله اللاعب ومتابعتها أثناء التدريبات التي يؤديها. وكان خالد بوطيب تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي ، وحصل علي راحة من التدريبات بالأمس.

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ويؤدي حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق تدريبات علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي في ضوء البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.

ويتواجد الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق الوحدة السعودية، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في تدريبات الفريق الأبيض، لتدعيم زملائه قبل خوض مباراة بيراميدز.