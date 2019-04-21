ليفربول يفوز على كارديف سيتي ويُبقي على المنافسة مُشتعلة في البريميرليج

يحل نادي ليفربول اليوم ضيفاً على كارديف سيتي في الجولة 35 من البريميرليج، وقد حقق الريدز نتائج جيدة خلال المباريات الأخيرة له في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، بينما يسعى كارديف سيتي للفوز للخروج من دائرة الخطر والهبوط خاصة وأنه يأتي في المركز ال18 من الترتيب.
ليفربول وكارديف سيتي
ويأتي ليفربول في المركز الثاني قبل انطلاق المباراة بعد السيتي بفارق نقطي مقداره نقطة واحدة، ولكن بعد نهاية المباراة وفي حالة الفوز يتصدر ليفربول الدوري مؤقتاً لأن السيتي يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة على أية حال لذا فالمسابقة مشتعلة بين السيتي وليفربول.
نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي
وتُذاع مباراة ليفربول بتعليق رؤوف خليف على قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية بقيادة الحكم مارتن أتكينسون الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة في السعودية والثالثة في جرينتش، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بنتيجة 4-1 في مباراة سجل فيها صلاح.
- الدقيقة 6: هجمة قوية لصالح كارديف سيتي لكن الكرة تخرج إلى خارج الملعب ضربة مرمى للريدز وبدداية هجمة عن طريق أليسون.
- الدقيقة 15: ربع ساعة مرت من عمر المباراة والتعادل السلبي مازال مُسيطر على المباراة حتى الآن.
- الدقيقة 36: ليفربول يُهاجم بقوة على مرمى كارديف لكن الدفاع يتدخل بقوة ويمنع اقتراب لاعبي ليفربول من المرمى
- الدقيقة 57: هدف أول لصالح ليفربول بقدم لاعبه فينالدوم بعد تصويبة من داخل منطقة ال18 تنتهي على يسار حارس المرمى.
- الدقيقة 73: خروج فابينهو بعد تعرضه للإصابة جراء دخول عنيف واصطدام بلاعب كارديف سيتي ودخول ميلنر إلى الملعب
- الدقيقة 80: ميلنر يُسجل الهدف الثاني للريدز في شباك كارديف من ضربة جزاء تحصل عليها النجم المصري محمد صلاح.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين