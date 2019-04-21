ليفربول يفوز على كارديف سيتي ويُبقي على المنافسة مُشتعلة في البريميرليج

يحل نادي ليفربول اليوم ضيفاً على كارديف سيتي في الجولة 35 من البريميرليج، وقد حقق الريدز نتائج جيدة خلال المباريات الأخيرة له في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، بينما يسعى كارديف سيتي للفوز للخروج من دائرة الخطر والهبوط خاصة وأنه يأتي في المركز ال18 من الترتيب.

ليفربول وكارديف سيتي

ويأتي ليفربول في المركز الثاني قبل انطلاق المباراة بعد السيتي بفارق نقطي مقداره نقطة واحدة، ولكن بعد نهاية المباراة وفي حالة الفوز يتصدر ليفربول الدوري مؤقتاً لأن السيتي يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة على أية حال لذا فالمسابقة مشتعلة بين السيتي وليفربول.

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي

وتُذاع مباراة ليفربول بتعليق رؤوف خليف على قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية بقيادة الحكم مارتن أتكينسون الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة في السعودية والثالثة في جرينتش، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بنتيجة 4-1 في مباراة سجل فيها صلاح.