ملخص مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم الاحد 21-4-2019 في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الكروي الحالي، عقب الفوز على نظيره نادي كارديف سيتي الأول لكرة القدم بهدفين نظيفية، وذلك في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الكروي الحالي.

وسجل هدفي الريدز في المباراة، اللاعب فينالدوم، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، كما تحصل نادي ليفربول الإنجليزي على ركلة جزاء من خلال اللاعب المصري محمد صلاح، ولكن سجلها اللاعب جيمس ميلنر في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليؤمن الريدز الثلاث نقاط.

سيطر نادي ليفربول الإنجليزي على أحداث المباراة بشكل كامل، ولكن كانت الهجمات على المرمي ضعيفة من الفريقين، حيث لم يصل الريدز إلى المرمي إلا في بعض الهجمات عن طريق الثلاثي الهجومي.

وبهذا الفوز نجح الريدز في رفع رصيده إلى 88 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الكروي الحالي، وبفارق نقطتين عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة في الدروي الإنجليزي أمام نادي مانشستر يونايتد، من المرتقب أن تقام في الأسبوع الحالي.